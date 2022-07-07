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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple готова щедро платить за выявление уязвимостей в системе защиты своих устройств
По $2 млн за каждый вид уязвимости.
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Этой осенью, как уточняет Reuters, компания Apple готовится внедрить новый вариант режима повышенной безопасности, получивший обозначение «Lockdown Mode». Он позволит владельцам iPhone, iPad и Mac повышать уровень защиты от самых сложных хакерских атак, известных разработчикам фирменного ПО на данный момент.

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Источник изображения: Reuters

В таком режиме программное обеспечение устройств Apple будет блокировать все вложения, получаемые фирменным мессенджером. Считается, что израильская NSO Group использовала сопутствующую уязвимость для доступа к мобильным устройствам своих жертв, продавая профильное программное обеспечение для взлома спецслужбам различных государств. Разоблачение деятельности этой компании вынудило Apple подать против неё судебный иск и включить в «чёрный список» на уровне властей США.

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Новый режим защиты не позволит устанавливать какие-либо соединения с устройствами Apple посредством подключения кабеля. Оба вида хакерских атак достаточно редки в случае с продукцией этой марки, как поясняет сам производитель, поэтому пользователи вряд ли часто будут активировать данный режим защиты. Одновременно компания готова платить по $2 млн за каждую выявленную уязвимость в своей экосистеме, которую можно будет использовать для несанкционированного доступа к информации, хранимой на устройствах Apple, после активации Lockdown Mode. Разумеется, факт взлома защиты нужно будет доказать на практике и тщательно задокументировать.

#apple #iphone #информационная безопасность #взлом защиты
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