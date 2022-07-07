По $2 млн за каждый вид уязвимости.

Этой осенью, как уточняет Reuters, компания Apple готовится внедрить новый вариант режима повышенной безопасности, получивший обозначение «Lockdown Mode». Он позволит владельцам iPhone, iPad и Mac повышать уровень защиты от самых сложных хакерских атак, известных разработчикам фирменного ПО на данный момент.

реклама

Источник изображения: Reuters

В таком режиме программное обеспечение устройств Apple будет блокировать все вложения, получаемые фирменным мессенджером. Считается, что израильская NSO Group использовала сопутствующую уязвимость для доступа к мобильным устройствам своих жертв, продавая профильное программное обеспечение для взлома спецслужбам различных государств. Разоблачение деятельности этой компании вынудило Apple подать против неё судебный иск и включить в «чёрный список» на уровне властей США.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр <b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b> RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> RTX 3070 за 70 с началом в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision Компьютеры за 10 тр в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Новый режим защиты не позволит устанавливать какие-либо соединения с устройствами Apple посредством подключения кабеля. Оба вида хакерских атак достаточно редки в случае с продукцией этой марки, как поясняет сам производитель, поэтому пользователи вряд ли часто будут активировать данный режим защиты. Одновременно компания готова платить по $2 млн за каждую выявленную уязвимость в своей экосистеме, которую можно будет использовать для несанкционированного доступа к информации, хранимой на устройствах Apple, после активации Lockdown Mode. Разумеется, факт взлома защиты нужно будет доказать на практике и тщательно задокументировать.