Не Китаем единым живы местные бренды.

Для многих компаний перенос производства части компонентов из Китая во Вьетнам не стал панацеей от перебоев в их работе, поскольку локдауны в разгар пандемии практиковались в обеих странах. И всё же, как отмечает Reuters, даже китайский гигант Xiaomi начал осваивать выпуск смартфонов на территории Вьетнама.

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Источник изображения: Reuters

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На этой неделе с конвейера местного предприятия, управляемого компанией DBG Technology, сошла первая партия смартфонов Xiaomi. До сих пор Вьетнам оставался основной производственной базой для смартфонов Samsung, но интерес к региону начали проявлять и другие участники рынка. В частности, здесь уже давно выпускаются беспроводные наушники AirPods для компании Apple. Ещё одним альтернативным направлением миграции производств электроники в ближайшие годы обещает стать Индия.