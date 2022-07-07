Прозвучавшие недавно заявления об отмене церемонии закладки фундамента новых предприятий Intel в штате Огайо, как поясняет The Register, многими представителями СМИ были восприняты слишком буквально. В действительности, как утверждает издание со ссылкой на комментарии коллег, работающих в тесном контакте с властями штата, строительные работы на площадке начались как минимум в прошлую пятницу, если не раньше.
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Фактически, руководство Intel просто пытается спекулировать темой выделения субсидий на строительство новых предприятий, создавая видимость переноса сроков реализации проекта. С другой стороны, однако, глава компании Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) не раз подчёркивал, что отсутствие субсидий не отменит самого строительства комплекса, просто оно будет идти медленнее, либо ограничится в масштабах. Власти США пытаются принять закон, позволяющий выделить на развитие национальной полупроводниковой отрасли до $52 млрд. Сама Intel намерена потратить на строительство предприятий в Огайо не менее $20 млрд, и субсидии стали бы для неё неплохим подспорьем.