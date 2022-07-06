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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Сотрудники Intel получают доступ к образцам видеокарт Arc A380 через китайских партнёров
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Известно, что видеокарта Intel Arc A380 пока официально предлагается только на территории Китая, поэтому даже руководящий маркетингом графических решений Intel бывший редактор и основатель ресурса PC Perspective Райан Шраут (Ryan Shrout) свою пару экземпляров видеокарты данной модели получил именно через марку GUNNIR.

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Источник изображения: Twitter, Ryan Shrout

В небольшом видеоролике Райан продемонстрировал розничные экземпляры видеокарты, установив одну из них в материнскую плату с центральным процессором.

Источник изображения: Twitter, Ryan Shrout

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Автор видео не обмолвился о сроках появления видеокарты за пределами Китая, но отметил хорошее качество исполнения новинки. Если уж до сотрудников Intel эти видеокарты добираются через Китай, то простым обывателям рассчитывать на иные каналы поставок пока не приходится.

#intel #видеокарты #arc alchemist #arc a380
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Kolyvan
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