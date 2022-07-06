Как поясняет DigiTimes, тайваньские производители материнских плат по итогам текущего года рискуют столкнуться со снижением объёмов поставок продукции на 20-30%. Ситуация с поставками видеокарт оценивается отдельно в платной части публикации, но в этом сегменте масштаб снижений вполне способен оказаться более заметным.
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Если объёмы поставок материнских плат будут подорваны нестабильностью макроэкономической ситуации, вынуждающей потребителей экономить на приобретении новых компьютеров, то в случае с видеокартами тенденции будет определять спад активности на криптовалютном рынке. Он наводнит сегмент бывшими в употреблении графическими платами, что снизит спрос на новые. В общем, и разгон инфляции тоже будет предостерегать здравомыслящих любителей игр в условиях ограниченности бюджета тратить деньги на любимое развлечение.