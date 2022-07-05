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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Рекорд разгона памяти удалось улучшить до DDR5-10508
Всё тот же специально созданный модуль памяти Intel.
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Попавший в руки избранных тайваньских энтузиастов специально спроектированный модуль памяти типа DDR5 продолжает покорять новые вершины экстремального разгона. Местный оверклокер Kovan Yang на этой неделе зарегистрировал результат, соответствующим режиму DDR5-10508 при значениях таймингов 72-126-126-127-2. Как обычно, единственный модуль памяти объёмом 16 Гбайт охлаждался жидким азотом, а компаньоном по стенду привычно выступил процессор Intel Core i9-12900KS, охлаждавшийся аналогичным способом.

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Источник изображения: база данных CPU-Z

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Материнская плата MSI MEG Z690 Unify-X, по всей видимости, была представлена спонсором, одновременно являющимся работодателем. Автор нового рекорда поблагодарил создателей уникального модуля памяти за возможность достичь подобных частот в его разгоне.

#intel #экстремальный разгон #msi #ddr5 #lga 1700
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