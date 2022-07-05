Или в грязном – как повезёт.

По информации ресурса Electrek, на выставку инноваций в Ганновере компания Tesla привезла необычный экспонат – оснащённый солнечными панелями прицеп, позволяющий превратить его в источник питания для бортовой сети электромобиля в полевых условиях.

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Источник изображения: Twitter, Tesla_Adri

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Предполагается, что за счёт выдвижных панелей мощность такого источника питания можно увеличить до 2,7 кВт. Тяговую батарею электромобиля за день простоя он сможет зарядить достаточно, чтобы проехать около 80 км, и это в идеальных условиях. Tesla пока не отмечает, готова ли наладить серийный выпуск подобных прицепов, но сам Илон Маск (Elon Musk) к использованию солнечных батарей в подобных целях точно не равнодушен. Он уже отмечал, что коммерческие фургоны на электротяге можно оснащать откидными солнечными панелями для подзарядки тяговых аккумуляторов во время стоянки.