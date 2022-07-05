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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Руководители компаний, нуждающихся в чипах, торопят законодателей США с выделением субсидий
Они направили властям страны коллективное письмо.
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Как сообщает Nikkei Asian Review, в середине июня к американским парламентариям обратились в письменном виде руководители нескольких компаний из разных отраслей, которые заинтересованы в развитии производства полупроводниковых компонентов на территории США. Авторы письма настаивают на скорейшем утверждении пакета мер, предусматривающих субсидирование американской полупроводниковой отрасли в сумме $52 млрд.

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Источник изображения: AP

Как сообщает источник, письмо подписали, помимо прочих, главы Alphabet (Google), Amazon, GM, TSMC, Samsung и Intel. Известно, что генеральный директор последней Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) лично наведался в Вашингтон для проведения переговоров с властями страны. «Весь остальной мир не ждёт утверждения законодательного акта США», — сказано в коллективном обращении участников рынка к американским парламентариям.

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Эксперты предполагают, что если законопроект не будет утверждён в этом месяце, то в дальнейшем его судьба покроется ещё большей неопределённостью. В августе американские законодатели уйдут на каникулы, а осенью страна будет отвлечена на промежуточные выборы, и до законотворчества никому не будет дела.

#полупроводники #сша #законодательство #субсидии
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