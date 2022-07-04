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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla научит свои электромобили распознавать ямы и неровности на дороге
Объезжать они их пока не могут, но подвеска к встрече с неприятностями уже готовится.
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Водителям, проживающим в регионах с не очень высоким качеством дорожного полотна, проблема лавирования между неровностями хорошо знакома – порой эти манёвры отнимают много времени и сил, а потому разработчики закономерно пытаются делегировать эту функцию автоматическим системам. Автомобили Mercedes-Benz уже можно заказать с активной адаптивной подвеской, которая по команде с лидаров и камер будет настраивать параметры жёсткости в зависимости от качества дорожного покрытия в нескольких метрах перед машиной.

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Как поясняет Electrek, ещё в 2020 году Илон Маск (Elon Musk) пообещал, что автоматика Tesla со временем научится распознавать ямы на дорогах, составлять карты их расположения и делиться с другими машинами глобального автопарка информацией о расположении дорожных неровностей. В идеале, электромобили Tesla должны научиться объезжать неровности автоматически.

Источник изображения: Tesla

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Пока это не произошло, но в недавнем обновлении бортового ПО электромобили Tesla уже получили функцию адаптации пневмоподвески к проезду неровностей, которые опознаются по распределяемым внутри фирменного автопарка цифровым картам. В создании карт неровностей участвуют всё те же электромобили Tesla. Правда, регулировка положения подвески в зависимости от наличия на маршруте неровностей доступна только владельцам более дорогих электромобилей Model S и Model X, поскольку именно они оснащаются адаптивной пневмоподвеской, а уворачиваться от неровностей не может ни одна машина этой марки.

#tesla #электромобили #автопилот #электромобили tesla
5
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Xardazzz
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Дурень думкою багатіє
Tesla научит свои электромобили распознавать ямы и неровности на дороге
swr5
14:03
Конечно много вопросов, почему бы не сделать вот так, ведь могут же:
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СлаваУкраини!
14:02
н а х у й иди кремлебот пропаганду тут свою не суй
Tesla научит свои электромобили распознавать ямы и неровности на дороге
Vovantro
14:01
Опять лживое пушечное мясо украинских капиталистов, возбудилось... 🤦‍♂
Tesla научит свои электромобили распознавать ямы и неровности на дороге
NONsens
14:00
Тоже 25 лет сидел на интеле и с удовольствием теперь на 5950Х
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