Водителям, проживающим в регионах с не очень высоким качеством дорожного полотна, проблема лавирования между неровностями хорошо знакома – порой эти манёвры отнимают много времени и сил, а потому разработчики закономерно пытаются делегировать эту функцию автоматическим системам. Автомобили Mercedes-Benz уже можно заказать с активной адаптивной подвеской, которая по команде с лидаров и камер будет настраивать параметры жёсткости в зависимости от качества дорожного покрытия в нескольких метрах перед машиной.
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Как поясняет Electrek, ещё в 2020 году Илон Маск (Elon Musk) пообещал, что автоматика Tesla со временем научится распознавать ямы на дорогах, составлять карты их расположения и делиться с другими машинами глобального автопарка информацией о расположении дорожных неровностей. В идеале, электромобили Tesla должны научиться объезжать неровности автоматически.
Пока это не произошло, но в недавнем обновлении бортового ПО электромобили Tesla уже получили функцию адаптации пневмоподвески к проезду неровностей, которые опознаются по распределяемым внутри фирменного автопарка цифровым картам. В создании карт неровностей участвуют всё те же электромобили Tesla. Правда, регулировка положения подвески в зависимости от наличия на маршруте неровностей доступна только владельцам более дорогих электромобилей Model S и Model X, поскольку именно они оснащаются адаптивной пневмоподвеской, а уворачиваться от неровностей не может ни одна машина этой марки.