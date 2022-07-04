Дело движется к анонсу и началу продаж.

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RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал

RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал

По предварительным данным, анонс процессоров AMD Ryzen 7000 в исполнении Socket AM5 полномасштабно состоится в середине сентября этого года, поэтому нет ничего удивительного в том, что в служебном разделе сайта компании в середине прошлого месяца появились новые изображения условного процессора в данном варианте исполнения, установленного в абстрактную материнскую плату.

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Источник изображения: AMD

AMD не скрывает, что это лишь компьютерные эскизы, но у неё уже готова и серия рекламных баннеров с данными изображениями. Они призваны подготовить публику к появлению с продаже материнских плат в исполнении Socket AM5.

Источник изображения: AMD

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Наименование чипсета AMD X670 тоже не скрывается, поскольку для работы с процессорами в исполнении Socket AM5 однозначно потребуются новые материнские платы. Они принесут поддержку DDR5 и PCI Express 5.0, хотя эти заслуги можно с тем же успехом приписать и центральным процессорам с архитектурой Zen 4.