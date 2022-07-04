Понедельник вступил в права, и это позволило представителям сайта VideoCardz перейти от обсуждения слухов недельной давности, которые дважды упоминались в новостях на нашем сайте, к более свежей информации. В частности, известный источник kopite7kimi привёл актуальные представления о технических характеристиках и сроках анонса трёх старших видеокарт NVIDIA семейства Ada Lovelace.
реклама
От прогнозов по поводу умопомрачительно высоких частот GeForce RTX 4090 данный источник воздерживается, упоминая базовое значение 2235 МГц и 2520 МГц в режиме Boost. Память типа GDDR6X совокупным объёмом 24 Гбайт должна сообщать с графическим процессором при помощи 384-разрядной шины и работать на частоте 21 ГГц. Анонс флагмана нового семейства ожидается в сентябре или октябре этого года. Попутно приводятся характеристики GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4070, они должны быть представлены с шагом в один месяц до текущего конца года. Может появиться и GeForce RTX 4060, но произойдёт это, вероятно, не ранее января 2023 года.