Специализирующаяся на японском рынке марка Elsa решила оснастить одну из модификаций GeForce RTX 3090 системой жидкостного охлаждения Alphacool Eiswolf 2, которая не требует самостоятельного монтажа и обслуживания силами конечного пользователя. При этом прозрачный водоблок в её составе сочетается с крупным радиатором типоразмера 360 мм.
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И вентиляторы, и крышка водоблока оснащаются управляемой RGB-подсветкой. Если говорить непосредственно о видеокарте, то её частоты достигают 1395/1695/19500 МГц.
С оборотной стороны видеокарты предусмотрена укрепляющая пластина, а вот задняя панель с портами для подключения мониторов модификациям не подверглась, поэтому видеокарта всё равно требует пространства двух слотов расширения, а в ширину её габарит увеличивает терминал для подключения трубок с охлаждающей жидкостью к водоблоку.