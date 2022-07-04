Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Elsa наделила свою видеокарту GeForce RTX 3090 системой жидкостного охлаждения Alphacool
Комбинация готовых решений.
анонсы и реклама
Вдвое снижена цена RX 6600 в Ситилинке
Core i9 по цене i5 - цена рухнула в разы
6 видов RTX 3050 от 30 тр - смотри
RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал
Пиши на наш сайт и зарабатывай
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 70 тр</b>
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Специализирующаяся на японском рынке марка Elsa решила оснастить одну из модификаций GeForce RTX 3090 системой жидкостного охлаждения Alphacool Eiswolf 2, которая не требует самостоятельного монтажа и обслуживания силами конечного пользователя. При этом прозрачный водоблок в её составе сочетается с крупным радиатором типоразмера 360 мм.

реклама

Источник изображения: ELSA

И вентиляторы, и крышка водоблока оснащаются управляемой RGB-подсветкой. Если говорить непосредственно о видеокарте, то её частоты достигают 1395/1695/19500 МГц.

Источник изображения: ELSA

анонсы и реклама
Вдвое подешевела 6700XT в Регарде
RTX 3070 за 60 с началом в Ситилинке
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 60 тр
RTX 3080 уже дешевле 80 тр - делай заказ
RX 6600 Gigabyte за 30 тр c началом
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b>
Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
3050 Ti MSI Gaming за гроши с мегаскидкой
6800XT за 70 тр в Регарде
<b>3080 Gigabyte Gaming дешевле 80тр</b>
-25% на RTX 3070 = дешевле 70тр
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
6700XT дешевле 50 тр - пора брать
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 90тр</b>
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри

С оборотной стороны видеокарты предусмотрена укрепляющая пластина, а вот задняя панель с портами для подключения мониторов модификациям не подверглась, поэтому видеокарта всё равно требует пространства двух слотов расширения, а в ширину её габарит увеличивает терминал для подключения трубок с охлаждающей жидкостью к водоблоку.

#видеокарты #водоблок #geforce rtx 3090 #alphacool #elsa
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Появились изображения видеокарты GeForce GTX 1630 в исполнении Colorful
NVIDIA решила пересмотреть график поставок 5-нм продукции
По оценкам экспертов, майнеры на пике спроса покупали не более 35% игровых видеокарт
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Проблема отвальных чипов Hynix на видеокартах RTX 3060Ti - смотрим на примере столичного СЦ
131
Топ 5 видеокарт с Aliexpress по моему мнению
37
Пять слабых кулеров против Intel Core i9-12900K
157
На фоне агрессивных действий США против нефти из РФ цена чёрного золота достигнет $380 – Bloomberg
29
10 самых популярных процессорных кулеров в июле 2022 года
20
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 7
24
Делаем Mesh для Node 202
11
В России проблему утилизации бытовых отходов доверят обычным мухам
43
Binary Domain: краткий обзор довольно нетривиальной игры
6
Как я посмотрел сериал Оби-Ван Кеноби, и почему считаю его худшим в истории Звёздных войн
+

Сейчас обсуждают

Sheshenbek
09:59
Зачем всё это когда есть божественные 5.600x, любую игру тянет, нормальных фпс, А там уже на am5 надо перепрыгивать
AMD готовит более доступные процессоры в исполнении Socket AM4 с памятью 3D V-Cache
Саян Жамбалов
09:57
Всего то 88,5 тысяч
iPhone 14 Pro Max с объемом памяти 1 ТБ получит рекордную стоимость
hiveliberty
09:56
А каким образом воздушные реактивные двигатели относятся к "космосу"? Методичку не ту подсунули?
Глава NASA - Китай скоро займёт Луну и объявит её своей суверенной территорией
Mad Deepness
09:53
Ну если ты вдруг не знал, то сверхскоростная SRAM-память, которая используется для кэша, это самая дорогая часть процессора. Любого. Вот и подумай, почему эти процессоры такие дорогие. Другой вопрос, ...
AMD готовит более доступные процессоры в исполнении Socket AM4 с памятью 3D V-Cache
eds
09:52
Это не сказка, а реальность. И наоборот против покупок на вторичке и у наших барыг покупать тоже не надо, потому-что гарантии нет все равно. Так что НОВЫЕ карты из Китая это самый оптимальный вариант ...
Цены на видеокарты в магазинах РФ возвращаются к рекомендованным на фоне падения доходов майнеров
zZz
09:51
во сколько троллей набежало, пока вы троллите, я зарабатываю бабки, делаю ремонт в своей 116 метровой хате, работаю + шабашу, покупаю ништяки и украинских проституток, которые к нам на заработки приез...
В России проблему утилизации бытовых отходов доверят обычным мухам
Infinity78
09:48
Жизнь вообще несправедливая штука.
В новом фильме Хищник 5: Добыча на пришельца будут охотиться индейцы
Infinity78
09:47
надоели эти сильные и независимые, цветные, нетрадиционные. И как бы не старались, они все равно остаются овцами.
В новом фильме Хищник 5: Добыча на пришельца будут охотиться индейцы
Proxy Demon
09:47
США должен править президент-индеец. Это было бы справедливо.
В новом фильме Хищник 5: Добыча на пришельца будут охотиться индейцы
Каа
09:46
Да, лучше купить 3060 или 3070. Я купил 3060.
Цены на видеокарты в магазинах РФ возвращаются к рекомендованным на фоне падения доходов майнеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем