К 2024 году, как считают аналитики DigiTimes Research.

Аналитики DigiTimes Research попытались дать количественную оценку результатам экспансии центральных процессоров AMD в серверном сегменту, которой сама компания с некоторых пор избегает. По мнению экспертов, если в 2020 году на долю AMD приходилось не более 10,1% поставок серверных процессоров, то уже в следующем году этот показатель вырастет до 16,3%, а к 2024 году и вовсе достигнет 18%.

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Источник изображения: AMD

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Умеренную конкуренцию будут составлять серверные процессоры с Arm-совместимой архитектурой. Их доля в 2020 году не превышала 3%, но выход NVIDIA в этот сегмент в следующем году с её процессором Grace позволит к 2024 году всем решениям с архитектурой Arm увеличить свою долю до 10%. Соответственно, более 70% рынка центральных процессоров серверного назначения будут по-прежнему контролироваться компанией Intel.