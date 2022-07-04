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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Meizu завершила переход под контроль автомобильной компании Geely
Теперь последней принадлежат 79,09% акций первой.
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Уже много лет с завидной периодичностью получают вторую жизнь слухи о намерениях компании Apple разработать электромобиль, но среди автопроизводителей находится желающие двигаться во встречном направлении – в сегмент смартфонов. Например, после декларации намерений купить крупный пакет акций Meizu подконтрольная основателю Geely Эрику Ли (Eric Li) компания Hubei Xingji Shidai Technology всё-таки довела намеченное дело до конца, купив 79,09% акций производителя мобильной электроники, как поясняет Reuters.

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Источник изображения: Meizu

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Meizu продолжит выпуск устройств под собственной маркой, но Hubei Xingji Shidai Technology демонстрирует намерения участвовать в разработке продукции нового поколения. Она, по словам источника, будет использовать технологии дополненной реальности. Сумма сделки по-прежнему не раскрывается, как нет комментариев и по поводу возможности использования создаваемых партнёрами технологий в автомобилях, выпускаемых Geely. Последней, напомним, принадлежат марки Volvo (легковой ассортимент), Lotus и Polestar, не считая брендов для внутреннего китайского рынка.

#смартфоны #meizu #сделка #geely
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