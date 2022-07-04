Ситуация, когда летнее затишье усиливается понедельником и затяжными выходными в США, даже ресурс VideoCardz вынуждает обращаться к информационным источникам второй свежести – а именно, откровениям известного в определённых кругах активиста Greymon55 от 28 июня текущего года. Во-первых, как мы уже сообщали, ему не даёт покоя идея создания процессоров в исполнении Socket AM4 с архитектурой Zen 4.
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Во-вторых, популярный ресурс не может отказать себе в удовольствии обсуждения темы вероятности выхода более доступных процессоров Ryzen с архитектурой Zen 3 с памятью типа 3D V-Cache. Сейчас, напомним, существует только один серийный процессор такого вида – Ryzen 7 5800X3D, но AMD также не скрывает намерений выпускать процессоры с архитектурой Zen 4 и памятью 3D V-Cache. Специфика во второй раз за последние шесть дней обсуждаемого слуха заключается в том, что новые процессоры с архитектурой Zen 3 и памятью 3D V-Cache получат меньшее количество ядер и будут более доступными по цене по сравнению с Ryzen 7 5800X3D.