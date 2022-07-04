Обо всём этом было известно ещё в прошлом месяце.

Ситуация, когда летнее затишье усиливается понедельником и затяжными выходными в США, даже ресурс VideoCardz вынуждает обращаться к информационным источникам второй свежести – а именно, откровениям известного в определённых кругах активиста Greymon55 от 28 июня текущего года. Во-первых, как мы уже сообщали, ему не даёт покоя идея создания процессоров в исполнении Socket AM4 с архитектурой Zen 4.

реклама

Источник изображения: AMD

анонсы и реклама Вдвое подешевела 6700XT в Регарде RTX 3070 за 60 с началом в Ситилинке -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 60 тр RTX 3080 уже дешевле 80 тр - делай заказ RX 6600 Gigabyte за 30 тр c началом 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b> Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке 3050 Ti MSI Gaming за гроши с мегаскидкой 6800XT за 70 тр в Регарде <b>3080 Gigabyte Gaming дешевле 80тр</b> -25% на RTX 3070 = дешевле 70тр 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 6700XT дешевле 50 тр - пора брать <b>6900XT Gigabyte Aorus за 90тр</b> Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри

Во-вторых, популярный ресурс не может отказать себе в удовольствии обсуждения темы вероятности выхода более доступных процессоров Ryzen с архитектурой Zen 3 с памятью типа 3D V-Cache. Сейчас, напомним, существует только один серийный процессор такого вида – Ryzen 7 5800X3D, но AMD также не скрывает намерений выпускать процессоры с архитектурой Zen 4 и памятью 3D V-Cache. Специфика во второй раз за последние шесть дней обсуждаемого слуха заключается в том, что новые процессоры с архитектурой Zen 3 и памятью 3D V-Cache получат меньшее количество ядер и будут более доступными по цене по сравнению с Ryzen 7 5800X3D.