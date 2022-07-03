Японское издание Nikkei Asian Review попыталось критически оценить новость о начале работы в минувшем месяце первой фазы исследовательского центра TSMC в Цукубе, который сосредоточится на разработке передовых методов трёхмерной компоновки полупроводниковых элементов. Японские производители будут участвовать в разработках своими оборудованием и материалами, но как выяснил источник, вся интеллектуальная собственность в итоге достанется только TSMC.
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Это было бы справедливо, если бы строительство исследовательского центра велось исключительно на средства компании TSMC, но в действительности японские власти выделили на проект около $140 млн субсидий. Источник также ставит под сомнение справедливость субсидирования японскими властями до 40% затрат TSMC на строительство предприятия на западне страны, которое начнёт работать в 2024 году. Sony получит 20% акций совместного предприятия, ещё 10% достанутся Denso, но существенная часть продукции всё равно будет уходить на экспорт, слабо влияя на решение проблемы «технологического суверенитета» Японии.