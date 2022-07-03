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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В Японии TSMC попытается въехать в светлое будущее на горбу местных налогоплательщиков
Не зря же местные власти пытаются заручиться поддержкой США в стремлении освоить 2-нм технологию.
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Японское издание Nikkei Asian Review попыталось критически оценить новость о начале работы в минувшем месяце первой фазы исследовательского центра TSMC в Цукубе, который сосредоточится на разработке передовых методов трёхмерной компоновки полупроводниковых элементов. Японские производители будут участвовать в разработках своими оборудованием и материалами, но как выяснил источник, вся интеллектуальная собственность в итоге достанется только TSMC.

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Источник изображения: TSMC

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Это было бы справедливо, если бы строительство исследовательского центра велось исключительно на средства компании TSMC, но в действительности японские власти выделили на проект около $140 млн субсидий. Источник также ставит под сомнение справедливость субсидирования японскими властями до 40% затрат TSMC на строительство предприятия на западне страны, которое начнёт работать в 2024 году. Sony получит 20% акций совместного предприятия, ещё 10% достанутся Denso, но существенная часть продукции всё равно будет уходить на экспорт, слабо влияя на решение проблемы «технологического суверенитета» Японии.

#полупроводники #tsmc #тайвань #япония #ниокр
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&lt;TopUpdate&gt;
07:39
Автор сей новости явно решил переплюнуть петросяна. давно так не ржал.
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Александр Носков
07:31
Остановитесь!
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eds
07:13
Не может. На Z690 все M.2 слоты PCI-E 4 версии, а PCI-E 5 версии только PCI-E 16x слот под видеокарту.
Материнские платы Intel Z790 могут анонсировать уже в июле или августе
kib@rg
06:27
Да у любого продавца с хорошим рейтингом и отзывами можно брать. Если брать 5500, 5600 или 5700Х, то они точно новые, т.к. только вышли пару месяцев назад. 5600 https://aliexpress.ru/item/10050042947...
Собираем быстрый игровой компьютер на сильно подешевеших комплектующих от AMD
coo1erman
06:26
Zelot, нужно срочно новую новость делать. Цены пошли вверх! https://www.regard.ru/catalog/tovar418509.htm
Покупка видеокарты в РФ стала реальностью – цены падают, а майнеры оставили рынок геймерам
kiberman
06:26
Бедные барыги__))
GeForce RTX 4080 может оказаться большим разочарованием для геймеров – 30% рост fps и шина 256 бит
Дмитрий
06:25
в некоторых обкуренных магазинах 6650 дешевле чем 6600. они наркоманы
После снижения цен на видеокарты, RX 6750XT стала лучшим выбором среди красных
Дмитрий
06:23
ну они заранее опасаются. барыги боятся в долларах деньги потерять. в ситилинках и днс тож самое тока доллар вверх сразу цены вверх привязано к баксу
Курс на Aliexpress взлетел 2 июля до 62 руб при биржевом 54 руб
Дмитрий
06:19
ну еслиб был весь комп за 80 тыщ. а одна видеокарта которая даже не тянет 4к за 80к такое
Покупка видеокарты в РФ стала реальностью – цены падают, а майнеры оставили рынок геймерам
Дмитрий
06:18
И сгниёт на полке магазина
Видеокарта EVGA RTX 3090 Ti KINGPIN поступит в продажу по цене 2500 долларов
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