Не зря же местные власти пытаются заручиться поддержкой США в стремлении освоить 2-нм технологию.

Пиши на наш сайт и зарабатывай

Пиши на наш сайт и зарабатывай

Японское издание Nikkei Asian Review попыталось критически оценить новость о начале работы в минувшем месяце первой фазы исследовательского центра TSMC в Цукубе, который сосредоточится на разработке передовых методов трёхмерной компоновки полупроводниковых элементов. Японские производители будут участвовать в разработках своими оборудованием и материалами, но как выяснил источник, вся интеллектуальная собственность в итоге достанется только TSMC.

реклама

Источник изображения: TSMC

анонсы и реклама Вдвое подешевела 6700XT в Регарде RTX 3070 за 60 с началом в Ситилинке -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 60 тр RTX 3080 уже дешевле 80 тр - делай заказ RX 6600 Gigabyte за 30 тр c началом RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b> Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке 3050 Ti MSI Gaming за гроши с мегаскидкой 6800XT за 70 тр в Регарде -25% на RTX 3070 = дешевле 70тр 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 6700XT дешевле 50 тр - пора брать <b>6900XT Gigabyte Aorus за 90тр</b> Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри

Это было бы справедливо, если бы строительство исследовательского центра велось исключительно на средства компании TSMC, но в действительности японские власти выделили на проект около $140 млн субсидий. Источник также ставит под сомнение справедливость субсидирования японскими властями до 40% затрат TSMC на строительство предприятия на западне страны, которое начнёт работать в 2024 году. Sony получит 20% акций совместного предприятия, ещё 10% достанутся Denso, но существенная часть продукции всё равно будет уходить на экспорт, слабо влияя на решение проблемы «технологического суверенитета» Японии.