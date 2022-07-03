В начале прошлого квартала Илон Маск (Elon Musk) ещё тешил себя тем, что компания Tesla сможет преодолеть назревшие трудности типа остановки предприятия в Шанхае на три с лишним недели и перебои с логистикой, выпустив примерно столько же электромобилей, как и в первом квартале – около 310 тысяч штук. В конце этой недели появилась предварительная официальная статистика, которая позволила понять, что во втором квартале было выпущено 258 580 электромобилей, а поставлено – 254 695 штук.
реклама
С другой стороны, Tesla заявила, что прошлый месяц для неё был самым продуктивным в истории. Это закономерно, ведь компании пришлось наверстывать упущенное в апреле и мае. В годовом сравнении динамика демонстрируется вполне позитивная, поскольку объёмы выпуска электромобилей Tesla во втором квартале выросли на 25,3%, а поставки – на 26,5%. Если же сравнивать последовательно, то объёмы выпуска машин сократились на 15,3%, а поставок – на все 17,9%. В принципе, результаты второго квартала для Tesla оказались примерно на уровне скорректированных ожиданий аналитиков.