Генеральный директор Micron Technology Санджей Мехротра (Sanjay Mehrotra) на квартальной отчётной конференции заявил, что спрос на микросхемы памяти DRAM и NAND в автомобильном сегменте в долгосрочной перспективе будет расти в два раза быстрее, чем во всей остальной отрасли. Соответственно, компания будет укреплять собственные позиции в этом сегменте рынка.
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В текущем году Micron наблюдает снижение спроса на память в сегменте ПК, мобильных устройств и потребительской электроники, но облачный, телекоммуникационный, автомобильный и промышленный секторы пока сопротивляются этой тенденции. Более того, в прошлом квартале подразделение Micron Technology, поставляющее память для встраиваемых решений, достигло рекордной выручки в размере $1,4 млрд, увеличив её на 12% последовательно и на 30% в годовом сравнении. На автомобильном и промышленном направлении были обновлены рекорды по выручке.