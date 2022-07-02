Более десяти лет прошло с момента смерти Стива Джобса (Steve Jobs) – одного из основателей компании Apple, но это не помешало действующим властям США удостоить его одной из двух высших правительственных наград, вручаемых гражданским лицам, как поясняет CNBC. В этот четверг Джобс удостоится медали Свободы посмертно, как сообщает первоисточник.
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В заявлении Белого дома сообщается, что воображение и творческие способности Стива Джобса продолжают влиять на то, как общается между собой этот мир, а также меняют компьютерную, телекоммуникационную, музыкальную и кинематографическую отрасли. Стив Джобс основал Apple в 1975 году вместе с партнёрами, а в 1985 году покинул компанию, чтобы позже вернуться в 1997 году. Он также является основателем анимационной студии Pixar, которая сейчас входит в состав компании Disney. Примечательно, что среди награждаемых на следующей неделе также упоминаются актёр Дензел Вашингтон (Denzel Washington) и покойный сенатор Джон Маккейн (John McCain).