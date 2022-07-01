Две с половиной сотни человек пришлось отправить для обучения на Тайвань.

Пиши на наш сайт и зарабатывай

Пиши на наш сайт и зарабатывай

Издание The Washington Post опубликовало интервью с одним из членов совета директоров TSMC Мин Синь Куном (Ming-Hsin Kung), который напомнил, что компания начала строительство предприятия в штате Аризона в расчёте на дальнейшее выделение субсидий властями США, и темпы строительства во многом будут зависеть от готовности властей страны обеспечить компанию подобной финансовой поддержкой.

реклама

Источник изображения: Getty Images

анонсы и реклама 6 видов RTX 3050 от 30 тр - смотри Много крутых RTX 3060 Ti за 50 тр Вдвое подешевела 6700XT в Регарде 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке 6750XT MSI Gaming дешевле 60 тр Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 6800XT за 70 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр RTX 3070 за 60 с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 3060 Gigabyte Gaming за 40тр с началом RTX Ti 3070 за 57тр Gigabyte Gaming

Представитель правления TSMC также пожаловался на дефицит квалифицированных кадров для строящегося предприятия в Аризоне. По его словам, компания вынуждена была направить 250 специалистов для обучения на Тайвань. Повышать квалификацию будут и те сотрудники, которым непосредственно предстоит работать на производственных линиях. По плану, предприятие TSMC в Аризоне должно начать выдавать 5-нм продукцию в 2024 году.