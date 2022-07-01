Издание The Washington Post опубликовало интервью с одним из членов совета директоров TSMC Мин Синь Куном (Ming-Hsin Kung), который напомнил, что компания начала строительство предприятия в штате Аризона в расчёте на дальнейшее выделение субсидий властями США, и темпы строительства во многом будут зависеть от готовности властей страны обеспечить компанию подобной финансовой поддержкой.
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Представитель правления TSMC также пожаловался на дефицит квалифицированных кадров для строящегося предприятия в Аризоне. По его словам, компания вынуждена была направить 250 специалистов для обучения на Тайвань. Повышать квалификацию будут и те сотрудники, которым непосредственно предстоит работать на производственных линиях. По плану, предприятие TSMC в Аризоне должно начать выдавать 5-нм продукцию в 2024 году.