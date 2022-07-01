TSMC не торопится менять условия контракта.

На страницах сайта VideoCardz успели появиться выдержки из перевода опубликованной сегодня ресурсом DigiTimes новости о намерениях клиентов TSMC сократить объёмы заказов. Полный текст исходного материала доступен только подписчикам популярного тайваньского сайта, но на страницах Twitter тезисы на английском языке опубликовал известный подобной деятельностью энтузиаст Retired Engineer.

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Источник изображения: NVIDIA

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Основная интрига развернётся в ближайшие несколько месяцев в отношениях между TSMC и NVIDIA, как даёт понять источник. Первая не хочет пересматривать условия контракта, а вторая опасается, что в условиях снижения спроса на игровые видеокарты и наступления «криптозимы» ей просто не понадобятся графические процессоры в прежних количествах. NVIDIA была бы готова пойти на уменьшение количества заказываемых 5-нм чипов поколения GeForce RTX 40 (Ada Lovelace), но TSMC лишь демонстрирует готовность сместить начало их поставок на конец года или даже первый квартал 2023 года. При этом NVIDIA сама будет обязана найти клиентов для TSMC, которым 5-нм чипы потребуются в тот период, пока NVIDIA будет пережидать «криптозиму». Как всегда, полагаться в полной мере на распространяемую DigiTimes информацию не следует.