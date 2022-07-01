Опубликованный вчера специалистами Northland прогноз позволяет понять, что они разделяют опасения по поводу влияния макроэкономического спада на бизнес компании AMD, хотя при этом оставляют и немало поводов для оптимизма. По мнению авторов прогноза, в следующем году выручка AMD в сегменте центральных процессоров для ПК сократится на 6%, а в сегменте графических процессоров – на 7%, но при этом серверный сегмент увеличит профильную выручку компании сразу на 55% до солидных $3,1 млрд.
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Недавно присоединённая к AMD компания Xilinx свою выручку уменьшит на 6%, а вот направление игровых консолей принесёт AMD на 8% больше, чем в текущем году. В денежном выражении выручка от реализации компонентов для игровых консолей достигнет $400 млн. На мероприятиях для инвесторов в этом году представители компании давали понять, что следующий год с точки зрения спроса на игровые консоли будет демонстрировать положительную динамику, и только потом возможен спад в связи с переходом в менее активную фазу жизненного цикла.