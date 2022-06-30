А всего с начала 2021 года они потратили на эти нужды не менее $3 млрд.

Чтобы изучить историю взаимной неприязни геймеров и майнеров достаточно заглянуть в профильные ветки обсуждения – не только на нашем ресурсе, между прочим. Как сообщает Bloomberg, крупные отраслевые аналитики вслед за своими частными единомышленниками начали обращать внимание на снижение цен на видеокарты не только в официальной рознице, но и на вторичном рынке. Подержанные видеокарты упали в цене на 50%, как отмечает первоисточник, и это как раз связано с конъюнктурой криптовалютного рынка.

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Источник изображения: NVIDIA

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По оценкам специалистов New Street Research, с начала 2021 года майнеры потратили на покупку видеокарт не менее $3 млрд, и сейчас многие из отслуживших своё «орудий труда» попадают на вторичный рынок. Эксперты Baird утверждают, что на пике спроса в руки к майнерам попадало не более 35% новых видеокарт, хотя подобную оценку многие доморощенные знатоки сочтут излишне консервативной. В любом случае, если спрос на новые видеокарты снизится хотя бы на треть, это позволит как нормализовать цены, так и улучшить доступность данного типа товара для покупателей. Аналитики лишь выражают надежду, что после исключения криптовалютного фактора можно будет более точно оценивать спрос на видеокарты со стороны геймеров.