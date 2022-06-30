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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Россиянин обновил 19 рекордов для NVIDIA GeForce GTX 950
При помощи чиллера и центрального процессора Intel Core i9-12900K.
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Отечественный оверклокер Traktor демонстрирует поразительные настойчивость и степень активности, когда речь заходит об экстремальном разгоне. На этот раз он установил 19 рекордов GeForce GTX 950 в модельном зачёте, снабдив одноимённую видеокарту ASUS водоблоком и дополнительными вентиляторами, что позволило поднять её частоты в ряде тестов до 1549/4206 МГц. Водоблок расположился и на центральном процессоре Intel Core i9-12900K, причём в сочетании с «жидким металлом» Cyber Blood MK1 в качестве термоинтерфейса.

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Источник изображения: HWBot, Traktor

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Оба водоблока были подключены к чиллеру, что позволяло опускать рабочую температуру жидкости до 5 градусов Цельсия. Центральный процессор смог покорить рубеж в 5.6 ГГц при активности восьми производительных ядер и шестнадцати потоков. Если количество активных ядер уменьшить до трёх, то процессор разгоняется и до 5.8 ГГц. О серьёзном подходе к обеспечению оптимального климата в помещении говорит и тот факт, что Алексей приобрёл для борьбы с образованием конденсата на разгоняемых компонентах осушитель воздуха.

#intel #экстремальный разгон #geforce gtx 950 #core i9-12900k
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