А вот смартфоны в этом году не порадуют положительной динамикой.

Июнь закрывает первое полугодие, поэтому некоторые аналитики спешат поделиться своими прогнозами не только на оставшееся до конца года время, но и на последующие несколько лет. Специалисты DigiTimes Research, например, убеждены в неизбежности снижения объёмов поставок смартфонов на 5-10% по итогам текущего года, но рассчитывают на отскок рынка на 8,7% в следующем году.

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Источник изображения: DigiTimes

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В 2024-2025 годах сегмент смартфонов будет увеличивать объёмы поставок продукции на 6,3-6,4%, как считают авторы прогноза. В прошлом году объёмы продаж электромобилей выросли на 101,3%. В текущем году некоторые конъюнктурные проблемы в экономике и производстве помешают им вырасти более чем на 48,7%, но после 2023 года рынок будет прибавлять в среднем более 40% ежегодно. Поставки компонентов для нужд автопроизводителей будут только увеличиваться, особенно с учётом тенденции автоматизации данного вида транспорта.