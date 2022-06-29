Ситуация на компьютерном рынке, от которого до сих пор существенно зависит выручка Intel, не предполагает сохранения присущих пандемии темпов роста, да и в серверном сегменте позиции компании неотвратимо уступают натиску AMD. При этом принятый Intel план активного строительства новых предприятий и освоения новых технологий подразумевает существенное увеличение капитальных затрат. Только в этом году они могут достичь $27 млрд, а по итогам ближайших пяти лет превысят $100 млрд.
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В таких условиях, по мнению представителей ресурса Barron’s, разумным шагом для процессорного гиганта мог бы стать отказ от выплаты дивидендов по акциям. На эти цели компания в настоящий момент готова выделять по $6 млрд в год – сумма весьма солидная на фоне некоторых не менее успешных конкурентов.
Например, та же NVIDIA в прошлом году на исследования и разработки потратила $5,3 млрд. Если бы Intel хотя бы на четыре года воздержалась от выплаты дивидендов, это позволило бы ей высвободить около $24 млрд на финансирование разработок или капитального строительства. Правда, некоторая часть инвесторов от Intel в итоге бы отвернулась, но курс акций компании и без того далёк от исторических максимумов, поэтому учитывать данный фактор следовало бы в последнюю очередь.