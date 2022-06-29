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Новости Hardware Алексей Сычёв
Свежий образец Intel Core i9-13900K (Raptor Lake) позволяет всем ядрам достигать частоты 5.3 ГГц
А с одним активным ядром работает на частоте 5.5 ГГц.
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Один из участников форума ChipHell дал понять, что имеет доступ к инженерным образцам процессора Intel Core i9-13900K, один из которых вчера появился на сайте объявлений. Автором публикации были проведены некоторые тесты с использованием раннего инженерного образца поколения ES1, который не особо приспособлен к разгону и ограничен в частотах, но до 4.5 ГГц они автоматически всё же повышались.

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Источник изображения: ChipHell

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Тестирование более свежего образца поколения ES3, результаты которого не подкреплены снимками экрана, продемонстрировало способность процессора Core i9-13900K достигать частоты 5.5 ГГц при активности единственного производительного ядра, и частоты 5.3 ГГц при активности всех восьми производительных ядер. Дебют процессоров Raptor Lake намечен на октябрь этого года, они смогут работать в нынешних материнских платах с разъёмом LGA 1700 после обновления BIOS.

#intel #процессоры #lga 1700 #raptor lake
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