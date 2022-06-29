Для выпуска чипов нужны соответствующие материалы.

По информации DigiTimes, китайские производители кремниевых пластин типоразмера 300 мм пытаются соответствовать растущим запросам национальной отрасли, а потому активно вводят в строй новые производственные линии. Кремниевые пластины являются первичным типом сырья для изготовления полупроводниковых компонентов, поэтому от их наличия на рынке в достаточном количестве напрямую зависит успех производителей чипов и всей отрасли.

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Источник изображения: DigiTimes, AFP

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На днях стало известно, что тайваньская GlobalWafers готова пойти навстречу пожеланиям американских властей, построив к 2025 году предприятие в штате Техас, которое сможет выпускать кремниевые пластины для местных производителей. По информации тайваньских СМИ, мощности будущего американского предприятия GlobalWafers уже законтрактованы на 80%. Тайваньскому производителю хотелось бы перекрыть часть необходимых для строительства $5 млрд за счёт государственных субсидий, но позволяющий сделать это закон парламентариями США пока не принят.