По информации DigiTimes, китайские производители кремниевых пластин типоразмера 300 мм пытаются соответствовать растущим запросам национальной отрасли, а потому активно вводят в строй новые производственные линии. Кремниевые пластины являются первичным типом сырья для изготовления полупроводниковых компонентов, поэтому от их наличия на рынке в достаточном количестве напрямую зависит успех производителей чипов и всей отрасли.
реклама
На днях стало известно, что тайваньская GlobalWafers готова пойти навстречу пожеланиям американских властей, построив к 2025 году предприятие в штате Техас, которое сможет выпускать кремниевые пластины для местных производителей. По информации тайваньских СМИ, мощности будущего американского предприятия GlobalWafers уже законтрактованы на 80%. Тайваньскому производителю хотелось бы перекрыть часть необходимых для строительства $5 млрд за счёт государственных субсидий, но позволяющий сделать это закон парламентариями США пока не принят.