Вездесущий ресурс DigiTimes пояснил, что середина сентября выбрана AMD в качестве времени анонса процессоров Ryzen 7000 в исполнении Socket AM5 не произвольно, а с оглядкой на потребности своих торговых партнёров. Как утверждает источник, у последних на руках накопилось достаточное количество продукции AMD существующего поколения, поэтому эти запасы нужно реализовать до середины сентября.
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Подобной информацией с изданием поделились источники из числа производителей материнских плат. Получается, что технически AMD ничто не мешает выпустить процессоры Raphael с архитектурой Zen 4 и раньше, но время анонса выбрано с оглядкой на текущую рыночную ситуацию. Те же тайваньские источники вчера отмечали, что Intel столкнулась со снижением спроса на процессоры поколения Alder Lake, поскольку весь рынок ПК сейчас проходит фазу коррекции после двух лет непрерывного роста.