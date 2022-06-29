Компания Samsung Electronics давно обещала начать серийные поставки 3-нм компонентов, выпущенных с использованием новой структуры транзисторов с окружающим затвором (GAA), во втором квартале текущего года, но этот период неумолимо подходит к концу. Как поясняет Business Korea, корейский гигант успеет запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, объявив о начале поставок серийной 3-нм продукции завтра, 30 июня 2022 года.
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Напомним, что конкурирующая TSMC собирается освоить серийный выпуск 3-нм изделий с более традиционной структурой транзисторов FinFET только в следующем полугодии, причём руководство тайваньского гиганта призналось, что выручка от её поставок будет учитываться лишь в первой половине следующего года. По этой причине для Samsung Electronics важно заявить о лидерстве в этом вопросе. По данным корейских СМИ, во время своего визита на предприятие Samsung в Южной Корее в мае текущего года президент США Джозеф Байден (Joseph Biden) оставил автограф на кремниевой пластине с образцами 3-нм продукции. Вице-президент компании Ли Джэ Ён (Lee Jae-yong) расписался на втором экземпляре кремниевой пластины.