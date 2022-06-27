Ещё бы, ведь затраты на электричество вырастут на 15%.

До сих пор компания TSMC повышения цен на свои услуги, которые очень не любит комментировать публично, мотивировала необходимостью активно вкладываться в строительство новых предприятий и освоение перспективной литографии: только в этом году капитальные затраты компании достигнут $40-44 млрд, и в следующем она вряд ли потратит на соответствующие нужды меньше.

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Теперь, как можно судить по информации Bloomberg, у всех тайваньских производителей появится серьёзный довод в пользу повышения цен на свои услуги и продукцию. Энергетическая отрасль Тайваня, которая в значительной степени зависит от цен на импортируемые энергоносители (газ и уголь, прежде всего), вынуждена пойти на первое за четыре года повышение тарифов на электроэнергию. Только в этом году местная энергетическая компания увеличит затраты на импорт топлива на Тайвань на $10 млрд.

Источник изображения: TSMC

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Промышленные потребители с первого июля станут платить за электроэнергию на 15% больше, изменение коснётся примерно 22 тысяч компаний и предприятий. Домохозяйства, которые потребляют более 1000 кВт в месяц, тоже будут оплачивать электроэнергию по увеличенному на 9% тарифу. По словам местных властей, 97% частных потребителей повышение цен в итоге не коснётся. Среди корпоративных клиентов от роста цен будут защищены кинотеатры, спорткомплексы, универмаги, предприятия сферы сельского хозяйства и общественного питания.