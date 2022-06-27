Издание Financial Times даёт понять, что выражение «вставать с колен» актуально и для японской полупроводниковой промышленности, поскольку сейчас она находится в не самой лучшей форме. В конце восьмидесятых годов прошлого века именно японские компании контролировали более половины рынка полупроводниковых компонентов, но конфликт интересов с США постепенно оттеснил японских игроков рынка в Азию, а череда экономических кризисов дополнительно усугубила ситуацию.
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В период с 2010 по 2021 годы японский рынок труда потерял около 140 тысяч специалистов инженерных специальностей в возрасте от 25 до 44 лет, которые могли бы работать на производстве электроники. Сейчас власти страны и японские корпорации пытаются увеличить инвестиции в национальную полупроводниковую отрасль, но без кадровой подпитки эти попытки будут обречены на провал. По мнению участников рынка, до конца десятилетия японским компаниям потребуются не менее 35 тысяч инженеров, а если во второй половине десятилетия решительные меры не будут приняты, то Япония упустит свой последний шанс сохранить твёрдые позиции на рынке электроники.