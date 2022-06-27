До конца десятилетия потребность в инженерах достигнет 35 тысяч человек.

Издание Financial Times даёт понять, что выражение «вставать с колен» актуально и для японской полупроводниковой промышленности, поскольку сейчас она находится в не самой лучшей форме. В конце восьмидесятых годов прошлого века именно японские компании контролировали более половины рынка полупроводниковых компонентов, но конфликт интересов с США постепенно оттеснил японских игроков рынка в Азию, а череда экономических кризисов дополнительно усугубила ситуацию.

реклама

Источник изображения: TSMC

анонсы и реклама Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри Новая топовая 48Gb Nvidia 6800XT - цена упала почти ВДВОЕ Лютая RTX 3090 за копейки - смотри -46% на MSI Ventus 3070 Ti 3070 Ti задешево в Регарде RTX 3050 за 25тр в Регарде 3070Ti MSI подешевела на порядок 3080 Gigabyte дешевле 90тр в Ситилинке 3070 Ti Asus Gaming - 70 тр 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

В период с 2010 по 2021 годы японский рынок труда потерял около 140 тысяч специалистов инженерных специальностей в возрасте от 25 до 44 лет, которые могли бы работать на производстве электроники. Сейчас власти страны и японские корпорации пытаются увеличить инвестиции в национальную полупроводниковую отрасль, но без кадровой подпитки эти попытки будут обречены на провал. По мнению участников рынка, до конца десятилетия японским компаниям потребуются не менее 35 тысяч инженеров, а если во второй половине десятилетия решительные меры не будут приняты, то Япония упустит свой последний шанс сохранить твёрдые позиции на рынке электроники.