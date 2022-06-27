Вот только японская сторона может и не оценить такую услугу по достоинству.

Издание DigiTimes напомнило о важном для TSMC проекте на территории Японии, который не так активно обсуждается в новостях по сравнению с тем же предприятием по контрактному выпуску чипов, акционерами которого станут Sony и Denso. С марта прошлого года TSMC и японские партнёры строят в Цукубе исследовательский центр, который будет специализироваться на технологиях трёхмерной компоновки полупроводниковых изделий.

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Источник изображения: TSMC

В этом месяце состоялось торжественное открытие «чистой комнаты» на территории этого исследовательского центра. Именно в этом помещении инженеры смогут проводить эксперименты по применению новых материалов и методов компоновки, позволяющих создавать трёхмерные полупроводниковые изделия.

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Сотрудничество с японскими компаниями позволит TSMC получить доступ к современным материалам и оборудованию, а местные партнёры тайваньского производителя наберутся опыта в сфере передовой литографии. Напомним, что японские власти хотели бы способствовать освоению 2-нм техпроцесса силами местных компаний при поддержке американских партнёров, а вот зависимость от Тайваня руководство страны хотело бы снизить.