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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Дуэт NVIDIA GeForce GTX 590 показал лучший результат в 3DMark2001 SE
При поддержке центрального процессора Intel Core i9-12900KS.
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Американский энтузиаст 3DMark2001 SE реализовал не совсем типичный эксперимент, объединив в одной системе центральный процессор Intel Core i9-12900KS и пару видеокарт NVIDIA GeForce GTX 590. Основой для стенда послужила материнская плата ASRock Z690 Aqua OC, центральный процессор охлаждался жидким азотом и смог работать на частоте 7.2 ГГц при активности четырёх ядер и четырёх потоков.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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Видеокарты довольствовались штатной системой охлаждения, их частоты выросли с 630/1260/3456 МГц до 702/1404/3572 МГц. Напомним, GeForce GTX 590 дебютировала в марте 2011 года, видеокарта оснащалась графическим процессором GF110, выпускавшимся по 40-нм технологии. В тесте 3DMark2001 SE данная комбинация набрала 216 085 баллов, показав лучший результат не только в модельном зачёте, но и среди всех парных видеокарт. Впрочем, даже 19-е место в абсолютном рейтинге для выборки из 7219 результатов и зрелого графического решения в своей основе является отличным достижением.

#nvidia #экстремальный разгон #alder lake-s #3dmark2001 se #geforce gtx 590 #core i9-12900ks
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