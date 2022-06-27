При поддержке центрального процессора Intel Core i9-12900KS.

Американский энтузиаст 3DMark2001 SE реализовал не совсем типичный эксперимент, объединив в одной системе центральный процессор Intel Core i9-12900KS и пару видеокарт NVIDIA GeForce GTX 590. Основой для стенда послужила материнская плата ASRock Z690 Aqua OC, центральный процессор охлаждался жидким азотом и смог работать на частоте 7.2 ГГц при активности четырёх ядер и четырёх потоков.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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Видеокарты довольствовались штатной системой охлаждения, их частоты выросли с 630/1260/3456 МГц до 702/1404/3572 МГц. Напомним, GeForce GTX 590 дебютировала в марте 2011 года, видеокарта оснащалась графическим процессором GF110, выпускавшимся по 40-нм технологии. В тесте 3DMark2001 SE данная комбинация набрала 216 085 баллов, показав лучший результат не только в модельном зачёте, но и среди всех парных видеокарт. Впрочем, даже 19-е место в абсолютном рейтинге для выборки из 7219 результатов и зрелого графического решения в своей основе является отличным достижением.