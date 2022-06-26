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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel открыла в Индии новый исследовательский центр, который обеспечит работой 2000 специалистов
Министром электроники и информационных технологий страны является выходец из этой компании.
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Корпорация Intel вложила в экономику Индии не менее $8 млрд, а её местные исследовательские центры являются крупнейшими за пределами США. В общей сложности, в Бангалоре расположено восемь исследовательских центров Intel, ещё один разместился в Хайдарабаде. По информации Business Standard, в пятницу Intel открыла ещё один исследовательский центр в Бангалоре, который в двух зданиях на площади более 42 тыс. квадратных метров сможет разместить до 2000 специалистов в самых разных отраслях.

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Источник изображения: Business Standard

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Примечательно, что в церемонии открытия нового центра принял решение министр электроники и информационных технологий Индии Раджив Чандрасехар (Rajeev Chandrasekhar), который с 1986 по 1991 годы работал в Кремниевой долине над созданием процессоров поколения Pentium. По его словам, тогда интерьеры исследовательских центров Intel в США были гораздо более скромными, но на корпоративном духе это не особо сказывалось.

#intel #полупроводники #индия #ниокр
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