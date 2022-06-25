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Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Oukitel WP19 с самым большим аккумулятором на 21 000 мАч поступил в продажу с 50% скидкой
Кроме ёмкого аккумулятора смартфон может предложить камеру ночного видения и соответствует самым высоким требованиям, предъявляемым к защищённым телефонам
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Многие пользователи недовольны своими смартфонами. Кому-то не хватает современной камеры, способной делать качественные снимки в любое время суток. Другие страдают из-за нехватки свободной памяти, тогда как абсолютно все пеняют на быстро разряжающуюся батарею. И вот здесь и возникает главная проблема, ведь крайне сложно найти мобильный телефон, решающий сразу все эти проблемы. Что же сегодня самое время поговорить об одном из таких аппаратов.



Oukitel представила WP19 ещё в начале июня, но только сегодня стало известно, что новинка вот-вот поступит в продажу на AliExpress с более чем 50% скидкой. С виду, аппарат мало чем отличается от защищённых конкурентов, но всё самое важное кроется внутри. Итак, жемчужиной WP19 является сверхъёмкая батарея на 21 000 мАч. Такого ещё никогда не было, ведь это уровень увесистых внешних аккумуляторов, а здесь всё это находится в довольно компактном корпусе. По данным производителя, этого достаточно для работы устройства на протяжение 2252 часов в режиме ожидания, до 123 часов непрерывного воспроизведения музыки, до 36 часов просмотра видеороликов или 7 дней работы в обычном режиме. Может показаться, что зарядка смартфона займёт целую вечность, вот только благодаря скоростной технологии с мощностью 33 Вт от нуля до 80% ёмкости можно получить всего за 3 часа.



Но раз уж мы сделали такой яркий анонс, было бы неверно не продолжить дальнейшее описание технических характеристик. Итак, WP19 получил основную камеру производства Samsung на 64 Мп. Она позволяет делать отличные снимки в дневное время, ну а для работы ночью предусмотрена ИК-камера Sony на 20 Мп. Благодаря этому можно придумать десятки новых сценариев использования телефона, от участия в ночных квестах, до поиска потерявшихся в лесу людей или изучения дикой природы. В качестве селфи используется неплохая 16 Мп камера.



Не разочарует и большой дисплей размером 6.78 дюйма с разрешением 2460*1080р. Он получил соотношение сторон 20.5:9 и частоту обновления 90 Гц, что позитивно отразилось на визуальных качествах просматриваемого контента и удобства просмотра сайтов. Высокая производительность обеспечивается за счёт скоростного процессора MediaTek Helio G95, ну а наличие 8 Гб оперативной памяти пригодится для работы с большим количеством вкладок. На накопителе объёмом 256 Гб можно хранить настоящую домашнюю коллекцию, что позволит не расставаться с самыми важными мгновениями вашей жизни. Нельзя не указать на защитные характеристики WP19. Смартфон не тонет в воде, не разбивается о землю и легко переживает перепады температур. Словом, он годиться как для длительных путешествий, так и может стать рабочим инструментом для работающих в экстремальных условиях людей. Всё это обеспечивается полной поддержкой стандартов IP68, IP69 и MIL-STD-810H, ну а безопасность и удобство даёт новая операционная система Android 12. Доступны все стандарты навигации, NFC и поддержка двух SIM-карт, а также других функций, давно ставших привычными для устройств подобного класса.



Напомним, продажи на AliExpress стартуют 27 июня и продлятся до 1 июля. Благодаря скидке и дополнительному купону Oukitel WP19 будет стоить всего 269.99 долларов вместо указанных в качестве рекомендованных 499.99 доллара.

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