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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA подвержена макроэкономическим рискам больше конкурентов, как считают эксперты Jefferies
Пока же ценные бумаги компании чувствуют себя неплохо.
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По мнению аналитиков Jefferies, направленные на сдерживание инфляции действия монетарных властей США могут больно ударить по бизнесу NVIDIA, поскольку он сильнее связан со спросом на полупроводниковые компоненты по сравнению с некоторыми конкурентами. Повышение ставки рефинансирования в США может иметь неприятные последствия для спроса на полупроводниковые компоненты, по мнению авторов прогноза.

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Источник изображения: NVIDIA

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Впрочем, речь идёт о будущих вероятных событиях, а по факту акции NVIDIA завершили вчерашнюю торговую сессию ростом на 5,55%. Глава Федрезерва США вчера заявил, что опасения рецессии в экономике преувеличены, а потребительские расходы будут сохраняться на достаточно высоком уровне. Эксперты Мичиганского университета добавили, что и инфляционные ожидания инвесторов снизились, а потому властям США, возможно, не потребуется усиливать меры по борьбе с инфляцией. Эти заявления и вызвали рост курса акций технологических компаний – даже ценные бумаги Intel подорожали на 3,21%, хотя в этом году они не радуют положительной динамикой.

#nvidia #аналитика #финансы #акции
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