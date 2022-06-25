Пока же ценные бумаги компании чувствуют себя неплохо.

По мнению аналитиков Jefferies, направленные на сдерживание инфляции действия монетарных властей США могут больно ударить по бизнесу NVIDIA, поскольку он сильнее связан со спросом на полупроводниковые компоненты по сравнению с некоторыми конкурентами. Повышение ставки рефинансирования в США может иметь неприятные последствия для спроса на полупроводниковые компоненты, по мнению авторов прогноза.

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Источник изображения: NVIDIA

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Впрочем, речь идёт о будущих вероятных событиях, а по факту акции NVIDIA завершили вчерашнюю торговую сессию ростом на 5,55%. Глава Федрезерва США вчера заявил, что опасения рецессии в экономике преувеличены, а потребительские расходы будут сохраняться на достаточно высоком уровне. Эксперты Мичиганского университета добавили, что и инфляционные ожидания инвесторов снизились, а потому властям США, возможно, не потребуется усиливать меры по борьбе с инфляцией. Эти заявления и вызвали рост курса акций технологических компаний – даже ценные бумаги Intel подорожали на 3,21%, хотя в этом году они не радуют положительной динамикой.