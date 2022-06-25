По мнению аналитиков Jefferies, направленные на сдерживание инфляции действия монетарных властей США могут больно ударить по бизнесу NVIDIA, поскольку он сильнее связан со спросом на полупроводниковые компоненты по сравнению с некоторыми конкурентами. Повышение ставки рефинансирования в США может иметь неприятные последствия для спроса на полупроводниковые компоненты, по мнению авторов прогноза.
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Впрочем, речь идёт о будущих вероятных событиях, а по факту акции NVIDIA завершили вчерашнюю торговую сессию ростом на 5,55%. Глава Федрезерва США вчера заявил, что опасения рецессии в экономике преувеличены, а потребительские расходы будут сохраняться на достаточно высоком уровне. Эксперты Мичиганского университета добавили, что и инфляционные ожидания инвесторов снизились, а потому властям США, возможно, не потребуется усиливать меры по борьбе с инфляцией. Эти заявления и вызвали рост курса акций технологических компаний – даже ценные бумаги Intel подорожали на 3,21%, хотя в этом году они не радуют положительной динамикой.