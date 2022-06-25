Tesla постоянно вносила неразбериху в перечень возможностей пакета Enhanced Autopilot, перенося из него функции в более продвинутый набор Full Self-Driving и обратно, поэтому от первоначальных возможностей первого в итоге мало что осталось, и данную опцию компания в итоге вообще перестала предлагать клиентам. Как поясняет Electrek, справедливость отчасти восторжествовала недавно, когда Tesla заново определила набор функций Enhanced Autopilot и начала снова предлагать его клиентам.
реклама
За $6000 автовладелец получает функцию автоматического передвижения электромобиля по заданному в навигаторе маршруту, автоматические перестроения на многополосных дорогах, функцию автоматической парковки, а также её разновидности в вариантах с отсутствием водителя в салоне. По сути, от FSD за $12 000 данную опцию отличает только отсутствие возможности автоматически проезжать перекрёстки, распознавая стоп-линию, дорожные знаки и сигналы светофора. Кроме того, покупатель пакета FSD в неопределённом будущем имеет право получить без доплаты доступ к самой полной версии автопилота Tesla. На данный момент Илон Маск (Elon Musk) рассчитывает открыть доступ к самой продвинутой опции не ранее мая следующего года. Таким образом, для желающих получить приличный набор функций автоматизации управления машиной за $6000 текущее предложение выглядит вполне привлекательно. Все эти функции активируются дистанционно, через программное обновление.