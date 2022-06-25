Компания Intel помогает оверклокерам прославлять саму себя.

Корпорация Intel не поощряет разгон только в том случае, когда речь идёт о попытке гарантийного возврата изделий, вышедших из строя в результате соответствующих экспериментов пользователя. Если же разгон используется для рекламы продукции Intel, она всячески его поддерживает. Тайваньскому оверклокеру Hicookie, который представляет интересы компании Gigabyte Technology, даже посчастливилось получить от Intel специально подготовленный модуль оперативной памяти типа DDR5.

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Источник изображения: HWBot, Hicookie

Как пояснил автор эксперимента, конденсаторы с лицевой стороны печатной платы модуля памяти были перенесены на оборотную, чтобы облегчить охлаждение. На модуль памяти был установлен специальный резервуар с жидким азотом, что в итоге позволило разогнать его до режима DDR5-10224 при значениях таймингов 46-57-57-46-103-2 и установить новый абсолютный мировой рекорд.

Источник изображения: база данных CPU-Z

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В эксперименте также были задействованы материнская плата Gigabyte Z690 Aorus Tachyon и серийный экземпляр процессора Intel Core i9-12900K, который также охлаждался жидким азотом. По словам энтузиаста, данный модуль памяти рассчитан на работу в режиме DDR5-7200 самим производителем. Нельзя исключать, что он проявит себя и в других рекордах.