Опрос директоров крупных компаний по информационным технологиям позволил аналитикам JPMorgan сделать предположение, что в ближайшие годы доля AMD на серверном рынке может увеличиться с нынешних 20% до 30-40%. Корпоративные клиенты настроены всё более активно покупать процессоры EPYC, и это будет способствовать укреплению позиций компании в секторе.
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За два последних года, по мнению источника, выручка AMD в серверном сегменте увеличилась в четыре раза, а по итогам прошлого года она выросла на 120%. Выход в четвёртом квартале процессоров поколения Genoa лишь укрепит позиции AMD, тогда как Intel пока не может наладить поставки своих самых современных серверных процессоров в нужных объёмах.