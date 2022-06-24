И нельзя сказать, что условия эксперимента были «тепличными».

На этой неделе компания Mercedes-Benz опубликовала пресс-релиз о событии, которое вполне могло бы лечь в основу сюжета одного популярного британского телевизионного шоу об автомобилях. Созданный немецкими специалистами прототип электромобиля VISION EQXX в апреле этого года уже добирался из Германии на юг Франции, преодолев около 1000 км без подзарядки, а в этом месяце рекорд был увеличен сразу до 1202 км.

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Источник изображения: Mercedes-Benz

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Именно такая дистанция была преодолена за четырнадцать с половиной часов, что даёт среднюю скорость передвижения около 83 км/ч, которую сложно назвать «черепашьей». Специфика этого эксперимента заключается в том, что добравшись своим ходом до гоночной трассы Сильверстоун, прототип электромобиля подвергся испытанию гонщиком корпоративной команды Mercedes-EQ в виде преодоления 14 кругов по этой трассе с достижением максимальной скорости 140 км/ч.