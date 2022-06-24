По информации Nikkei Asian Review, на очередном годовом собрании акционеров глава SoftBank Group Масаёси Сон (Masayoshi Son) выразил готовность рассмотреть предложение о двойном размещении акций Arm и в Нью-Йорке, и в Лондоне, но дал понять, что первая из фондовых площадок пока остаётся в приоритете. Призывы разместить акции компании на Лондонской фондовой бирже, вполне предсказуемо, поступают именно из Великобритании, где расположена штаб-квартира Arm.
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Оглядываясь на события первой половины февраля, Масаёси Сон даже назвал срыв сделки между Arm и NVIDIA благоприятным исходом, хотя и не стал пояснить, в чём для SoftBank заключается итоговая выгода. По всей видимости, он рассчитывает привлечь через IPO больше средств, чем мог бы получить в результате продажи активов Arm компании NVIDIA.