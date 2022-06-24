Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава GlobalFoundries: остановить рост полупроводниковой отрасли может только серьёзное макроэкономическое событие
Осталось понять, случилось оно или нет.
анонсы и реклама
RTX 3050 за 25тр в Регарде
Несколько RTX 3060 Ti от 50 тр - смотри
3070 Ti Asus Gaming - 71 тр
RTX 3080 - 90 тр в Регарде
3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри
3080 Gigabyte дешевле 90тр в Ситилинке

Японскому изданию Nikkei Asian Review удалось взять интервью у главы компании GlobalFoundries Тома Колфилда (Tom Caulfield) во время его визита в Сингапур, где он инспектировал строительство нового производственного корпуса с площадью «чистых» комнат более 23 тысяч кв.м. В строй новое предприятие будет введено в конце 2024 года, на его строительство будет потрачено более $4 млрд, а до конца текущего года компания должна определиться, где будет построено ещё одно новое большое предприятие.

реклама

Источник изображения: GlobalFoundries

По словам Колфилда, выбирать компания будет между уже имеющимися площадками в США, Германии и Сингапуре. Появившиеся в прессе слухи о намерениях построить предприятие во Франции в партнёрстве с STMicroelectronics глава компании опроверг. На его взгляд, самый быстрый способ расширить производственные мощности – это строить предприятия рядом с уже имеющимися. При этом и набирать новую команду специалистов с чистого листа не придётся.

анонсы и реклама
Лютая RTX 3090 за копейки - смотри
Новая топовая 48Gb Nvidia
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti задешево в Регарде
3070Ti MSI подешевела на порядок
RTX 3070 уже дешевле 70тр
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Глава GlobalFoundries считает необходимым инвестировать в расширение производства чипов вплоть до второй половины этого десятилетия, в противном случае дефицит компонентов будет сохраняться. Остановить рост полупроводниковой отрасли, как считает Колфилд, могло бы лишь крупное неблагоприятное событие в макроэкономике.

#аналитика #полупроводники #литографическое производство #globalfoundries
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Morgan Stanley: в настольном сегменте AMD отступит под натиском Intel Alder Lake
Промедление властей США с выделением субсидий ставит под вопрос строительство предприятий Intel в Огайо
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 популярных утилит, для которых мне удалось найти более качественные аналоги
36
Собираем среднебюджетный ПК на платформах AMD и Intel за разумные деньги. Часть 4
122
Как выбрать игровой ноутбук в 2022 году – полное руководство
8
Как купить видеокарту "с рук" правильно
92
Титаны top-flow - тестируем Scythe Susanoo & Cooler Master Gemin ll на AM4
22
Радиатор от ID Cooling SE-214-XT против AMD Ryzen 35 Вт
30
Полицейское кино: Беверли-Хиллз и Эдди Мёрфи "вырождаются"
2

Сейчас обсуждают

Александр Дедок
12:19
Ну люди глупые, в физике совсем ни в зуб ногой и такое понятие как коррозия или окисление металлов им неизвестно. Что растворы солей вызывают коррозию также не слышали видимо.
Samsung Australia оштрафовали на 9 660 000 долларов США за вводящую в заблуждение рекламу
Adam Smith
12:16
авторы на ходу придумывают новости, читая байки из комментов)))))
Геймер купил RTX 3080 со сгоревшим модулем памяти: чего стоит опасаться при выборе б/у видеокарты
WoWCHK
12:14
Не, не так. Не ООО, а АО. Не главарь, а президент совета директоров. А дальше классика: обыск, выемка документов.
Россияне больше не смогут получать обновления Windows
Alagar81
12:13
Тут много разных факторов, я продавать начал немного раньше полного обвала, и мне было проще в небольшом городе, т.к. предложения на Авито было очень мало и мне удавалось толкать 1060 по 10-12к тогда ...
Как купить видеокарту "с рук" правильно
Александр Дедок
12:13
Как в свое время было "интернет Эксплорер это программа для скачивания нормального браузера" Мало что поменялось с заменой эксплорера на Edge
Microsoft назвала Edge «лучшим браузером для геймеров» и представила новые функции
mistergrim
12:09
> Размер снимков составляет примерно 50 × 75 мм А что не с почтовую марку?
Компания Kodak представила мобильный принтер Step Slim для печати фото со смартфонов
star5
12:03
Видео ,который я видел, мастер определил по прошитому Биосу. А загонять могли, выкрутив до предела частоты и вольтаж. Хороший мастер сразу определит по состоянию элементов, отвечающие за питание, что ...
Геймер купил RTX 3080 со сгоревшим модулем памяти: чего стоит опасаться при выборе б/у видеокарты
Rey.B.
12:00
Да просто стабфонды этими пустышками стало набивать никак... В формуле "деньги-товар-деньги" что-то накрылась.
Промедление властей США с выделением субсидий ставит под вопрос строительство предприятий Intel в Огайо
rainaustin
11:55
Куда то все не туда двигается. Жор есть профита нет, размеры уже просто лошадиные, и так то видяха два слота закрывает и длинная как не в себя. Пора бы уже и про оптимизации подумать. Будет просто шок...
Видеокарта GeForce RTX 4070 может получить скромную 160-битную шину и 10 Гб видеопамяти GDDR6
VVi3ard
11:54
Все это чушь. Потом ты её разгоняешь, играешь 4 часа в Cyberpunk и она вылетает с пробитой памятью. https://overclockers.ru/blog/Useful_in_IT/show/69373/kak-kupit-videokartu-s-ruk-pravilno#cc-1058393...
Как купить видеокарту "с рук" правильно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем