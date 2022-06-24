Осталось понять, случилось оно или нет.

Японскому изданию Nikkei Asian Review удалось взять интервью у главы компании GlobalFoundries Тома Колфилда (Tom Caulfield) во время его визита в Сингапур, где он инспектировал строительство нового производственного корпуса с площадью «чистых» комнат более 23 тысяч кв.м. В строй новое предприятие будет введено в конце 2024 года, на его строительство будет потрачено более $4 млрд, а до конца текущего года компания должна определиться, где будет построено ещё одно новое большое предприятие.

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Источник изображения: GlobalFoundries

По словам Колфилда, выбирать компания будет между уже имеющимися площадками в США, Германии и Сингапуре. Появившиеся в прессе слухи о намерениях построить предприятие во Франции в партнёрстве с STMicroelectronics глава компании опроверг. На его взгляд, самый быстрый способ расширить производственные мощности – это строить предприятия рядом с уже имеющимися. При этом и набирать новую команду специалистов с чистого листа не придётся.

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Глава GlobalFoundries считает необходимым инвестировать в расширение производства чипов вплоть до второй половины этого десятилетия, в противном случае дефицит компонентов будет сохраняться. Остановить рост полупроводниковой отрасли, как считает Колфилд, могло бы лишь крупное неблагоприятное событие в макроэкономике.