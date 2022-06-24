Церемонию закладки фундамента уже пришлось отменить.

Американские законодатели до сих пор не могут согласовать окончательную версию стимулирующего пакета, обеспечивающего поддержку полупроводниковой отрасли на территории США. Подразумевается, что в ближайшие пять лет на строительство профильных предприятий будет выделено $52 млрд в форме государственных субсидий, и корпорация Intel является одним из претендентов на получение некоторой части этой суммы. Ранее генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) заявлял, что при строительстве новых предприятий компания хотела бы покрывать до 30% затрат именно за счёт субсидий.

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Как сообщает Bloomberg, задержка с принятием профильного закона вынудила главу Intel посетить Вашингтон с призывом к законодателям принять все ключевые решения в течение двух недель. По крайней мере, закон должен быть утверждён президентом США до начала парламентских каникул в августе, как считает Гелсингер, а некие гарантии финансирования проекта в Огайо должны быть получены компанией Intel до промежуточных выборов в ноябре.

Источник изображения: CNBC

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Intel уже была вынуждена отменить церемонию торжественной закладки фундамента двух новых предприятий в штате Огайо, которые к 2025 году смогли бы освоить выпуск продукции по технологии 18A не только для самой компании, но и для сторонних заказчиков. По словам Гелсингера, двумя предприятиями компания ограничиваться не собирается, нужно будет построить от восьми до десяти предприятий, и без государственной поддержки подобных масштабов производство в Огайо достичь не сможет. Только два первых предприятия на этой площадке потребуют затрат не менее $20 млрд, и в этом смысле Intel очень рассчитывает на помощь государства.