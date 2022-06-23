Эксперты Morgan Stanley заявили, что нынешний курс акций AMD весьма привлекателен для их приобретения с целью инвестиций, поскольку прогнозная величина расположилась на отметке $103, а все негативные новости эти ценные бумаги уже отработали с начала текущего года, подешевев на 44%.
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Лучше всего дела у AMD в ближайшее время будут обстоять в серверном сегменте, где её продукция продолжит теснить изделия Intel, а выручка будет расти на двузначное количество процентов. В настольном сегменте рынка AMD может уступить Intel часть позиций в этом году и следующем, поскольку процессоры Alder Lake неплохо себя показали в играх, как считают аналитики. Выручка AMD в настольном сегменте сократится на 26% в этом году, а в следующем падение ограничится двумя процентами. В дальнейшем положение AMD на этом рынке будет относительно стабильным, как убеждены авторы прогноза.
Выручка компании в сегменте ноутбуков в этом году может вырасти на 35%, это движение будет сопровождаться увеличением её доли рынка, но в следующем году выручка AMD в этом сегменте останется на прежнем уровне.