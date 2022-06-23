Зато после 2023 года обстановка стабилизируется.

Эксперты Morgan Stanley заявили, что нынешний курс акций AMD весьма привлекателен для их приобретения с целью инвестиций, поскольку прогнозная величина расположилась на отметке $103, а все негативные новости эти ценные бумаги уже отработали с начала текущего года, подешевев на 44%.

реклама

Источник изображения: Seeking Alpha

Лучше всего дела у AMD в ближайшее время будут обстоять в серверном сегменте, где её продукция продолжит теснить изделия Intel, а выручка будет расти на двузначное количество процентов. В настольном сегменте рынка AMD может уступить Intel часть позиций в этом году и следующем, поскольку процессоры Alder Lake неплохо себя показали в играх, как считают аналитики. Выручка AMD в настольном сегменте сократится на 26% в этом году, а в следующем падение ограничится двумя процентами. В дальнейшем положение AMD на этом рынке будет относительно стабильным, как убеждены авторы прогноза.

анонсы и реклама Новая топовая 48Gb Nvidia 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 3070Ti MSI подешевела на порядок -45000р на 6800XT ASUS 3080 Gigabyte за 100тр в Ситилинке -120000р на RTX 3090 в Ситилинке 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Выручка компании в сегменте ноутбуков в этом году может вырасти на 35%, это движение будет сопровождаться увеличением её доли рынка, но в следующем году выручка AMD в этом сегменте останется на прежнем уровне.