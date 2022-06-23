Главное, чтобы страна не стала мишенью для политических интриг.

Как заявил на одном из отраслевых мероприятий глава Tata Technologies, в ближайшие годы Индия может стать привлекательным местом для организации производства полупроводниковой продукции – доводы этого представителя индийского бизнеса цитирует японское издание Nikkei Asian Review. По мнению Раджи Маникама (Raja Manickam), страна привлекательна на фоне ближайших соседей как в контексте новейших событий, так и в историческом.

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Источник изображения: TSMC

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Индия обладает выходом к дешёвым маршрутам доставки товаров по воде. Её 1,3 млрд относительно молодого населения способны как формировать внушительный по уровню спроса внутренний рынок, так и обеспечивать квалифицированными кадрами компании технологического сектора, которые захотят открыть в Индии свои предприятия. Наконец, если Япония и Тайвань подвержены землетрясениям, то Индия подобных рисков не представляет. Китай вынужден противостоять в борьбе с США, при этом не скрывая амбиций в отношении присоединения Тайваня к КНР, а Южная Корея расположена рядом с непредсказуемой Северной. С данной точки зрения Индия остаётся более спокойным местом для организации передовых производств – тем более, что многие зарубежные компании уже располагают здесь исследовательскими центрами. Осталось только построить предприятия по соседству, чтобы получить почти замкнутый цикл производства.