ДВС будет отправлен на свалку истории к 2033 году.

Пока производители массовых автомобилей скептически оценивают навязываемые рынком темпы перехода на электротягу, в премиальном сегменте всё обстоит прекрасно. Как сообщает Reuters со ссылкой на заявления главы Audi Маркуса Дюсманна (Markus Duesmann) в интервью немецким СМИ, уже с 2026 года эта марка готова предлагать исключительно новые модели, приводимые в движение электромоторами.

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Источник изображения: Audi

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Весь ассортимент автомобилей Audi станет исключительно электрическим ещё задолго до введения Евросоюзом требований по отказу от продаж новых машин с ДВС – в качестве рубежа сейчас предлагается 2035 год, но власти Германии готовы его оспаривать. Сама Audi ранее сообщала, что откажется от выпуска ДВС к 2033 году, а каждый продаваемый ею электромобиль уже приносит больше прибыли, чем машина с ДВС. Кстати, Audi в своём стремлении быстрее перейти на электротягу не одинока – входящая в состав GM марка Cadillac тоже заявила о прекращении разработки новых моделей с ДВС. Фокус в том, что эти автопроизводители выступают в том ценовом диапазоне, где выпуск и продажа электромобилей выгодны уже сейчас.