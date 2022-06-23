Слегка дороже, чем бизнес, который лёг в основу Kioxia.

На следующей неделе акционерам Toshiba предстоит определиться с составом совета директоров, а голосование по схеме приватизации японской корпорации наверняка состоится значительно позже. Пока же, как сообщает Bloomberg, из неофициальных источников стало известно, что инвесторы готовы платить по 7000 иен за акцию Toshiba, что на 27% выше текущего курса.

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Источник изображения: Toshiba

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При такой цене выкупа капитализация японской корпорации составит $22 млрд. Это будет крупнейшей сделкой такого рода в Японии с 2018 года, когда та же Toshiba продала свой бизнес по производству твердотельной памяти за $18 млрд. Весьма символично, что корпорация Toshiba до сих пор владеет 40% акций Kioxia – компании, которая была создана на основе активов, связанных с выпуском твердотельной памяти. Возможно, от каких-то видов деятельности Toshiba придётся отказаться в ходе подготовки к приватизации – власти страны, например, вряд ли одобрят покупку иностранными инвесторами активов, связанных с ядерной энергетикой.