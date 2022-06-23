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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
К 2035 году электромобили должны занять более 50% первичного авторынка
Треть рынка они захватят к 2028 году.
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На страницах сайта Reuters появилась статистика AlixPartners по структуре первичного автомобильного рынка. Экспансия электромобилей неотвратимо увеличивает их долю в сегменте новых транспортных средств, по итогам прошлого года в мировых масштабах электромобили уже занимали 8% рынка, а по итогам прошлого квартала их доля выросла до 10%.

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Источник изображения: Tesla

По мнению аналитиков, в период до 2026 года включительно участники рынка инвестируют не менее $526 млрд в производство электромобилей и тяговых батарей для них. По состоянию на май этого года сумма затрат на материалы и сырьё для изготовления среднестатистического электромобиля выросла до $8255 против $3662 для машины с ДВС. Те из автопроизводителей, кто ранее выпускал транспортные средства с ДВС, к 2030 году потратят на трансформацию бизнеса не менее $70 млрд в совокупности, как сообщают эксперты.

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В текущем году, по мнению авторов прогноза, дефицит компонентов помешает выпустить более 79 млн легковых транспортных средств, и даже рост объёмов производства до 95 млн машин к 2024 году будет происходить на фоне сохранения дефицита. На первичном рынке электромобили займут долю в 33% к 2028 году, а уже в 2035 году они будут формировать около 54% мирового рынка. В некоторых странах к тому времени запретят продажи новых машин с ДВС, хотя всё может измениться не в пользу электромобилей.

#аналитика #электромобили
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Pavelshakh
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BarDuck
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Pavelshakh
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BoeHa4aJIbHuK
11:53
Я один не читаю статью, а лезу сразу в комменты, т.к. мнение диванных экспертов мне кажется более интересным?)
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D3m0n
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alexsrg
11:51
Пассаж про обязательную воду для 5800х - чушь несусветная. У меня стоит Assassin 3 и при включенном овердрайве и частоте 4700-4800 он прекрасно справляется с охлаждением до 83-80 градусов, причем при ...
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Lathean
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Ты большой фантазёр.
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Титаны top-flow - тестируем Scythe Susanoo & Cooler Master Gemin ll на AM4
Spambomber12
11:44
Кому эти электроповозки должны? И сколько?
К 2035 году электромобили должны занять более 50% первичного авторынка
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