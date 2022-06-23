Треть рынка они захватят к 2028 году.

На страницах сайта Reuters появилась статистика AlixPartners по структуре первичного автомобильного рынка. Экспансия электромобилей неотвратимо увеличивает их долю в сегменте новых транспортных средств, по итогам прошлого года в мировых масштабах электромобили уже занимали 8% рынка, а по итогам прошлого квартала их доля выросла до 10%.

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Источник изображения: Tesla

По мнению аналитиков, в период до 2026 года включительно участники рынка инвестируют не менее $526 млрд в производство электромобилей и тяговых батарей для них. По состоянию на май этого года сумма затрат на материалы и сырьё для изготовления среднестатистического электромобиля выросла до $8255 против $3662 для машины с ДВС. Те из автопроизводителей, кто ранее выпускал транспортные средства с ДВС, к 2030 году потратят на трансформацию бизнеса не менее $70 млрд в совокупности, как сообщают эксперты.

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В текущем году, по мнению авторов прогноза, дефицит компонентов помешает выпустить более 79 млн легковых транспортных средств, и даже рост объёмов производства до 95 млн машин к 2024 году будет происходить на фоне сохранения дефицита. На первичном рынке электромобили займут долю в 33% к 2028 году, а уже в 2035 году они будут формировать около 54% мирового рынка. В некоторых странах к тому времени запретят продажи новых машин с ДВС, хотя всё может измениться не в пользу электромобилей.