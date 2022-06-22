По итогам года объёмы поставок сократятся на все 15%.

По мнению аналитиков Barclays, во втором квартале этого года объёмы поставок жёстких дисков сократятся на 6% в штучном выражении, хотя ранее расчёт делался на сохранение стабильного спроса. Подобные изменения красноречиво говорят о снижении спроса на персональные компьютеры. Впрочем, некоторое охлаждение рынка наблюдается даже в серверном сегменте, поэтому по итогам года объёмы поставок жёстких дисков сократятся не на 12%, а на все 15%.

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Источник изображения: Seagate

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Выручка снизится только на 5%, поскольку рост средней цены реализации позволит частично компенсировать сокращение объёмов поставок жёстких дисков. Однако ранее по итогам года ожидалось снижение выручки лишь на 3%, поэтому фактическая динамика рынка жёстких дисков всё равно окажется хуже прежних прогнозов.